Normalerweise bereiten Theresa und ihre Kollegen jeden Mittag 2.500 Gerichte zu. An diesem Mittwoch Anfang Juni, mitten im Semester, sind es nur knapp 100. Denn zwischen zwei Seminaren schnell mit dem ganzen Kurs in der Mensa essen, das geht für die Studierenden in Passau und überall sonst in Deutschland momentan nicht.

Das fehlende Unileben verändert das Stadtbild

Wegen des Coronavirus findet das Sommersemester 2020 größtenteils digital statt. Studierende sitzen zu Hause vor dem Laptop, schauen sich Online-Vorlesungen an und besuchen Zoom-Seminare. Sie dürfen nicht in den Hörsaal oder die Mensa, nur unter strengen Auflagen in die Bibliothek, nur mit Personen aus einem anderen Haushalt ins Café und überhaupt nicht in den Club. Manche sind deshalb gar nicht in ihre Studienstadt zurückgekehrt, sondern nach den Semesterferien bei den Eltern geblieben. Ein Haus mit Garten ist schließlich komfortabler als ein Zimmer im Wohnheim.