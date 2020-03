Jetzt ist nicht die Zeit, ein bereits bestehendes System von Freiwilligenarbeit komplett umzukrempeln. Jetzt ist die Zeit, es irgendwie am Laufen zu halten.

Soziales Engagement junger Menschen funktioniert auch in Krisenzeiten

Dass in der Coronakrise Zwischenmenschlichkeit nicht verloren geht, sondern im Gegenteil zunimmt, zeigen die Initiativen zur Nachbarschaftshilfe, die in den vergangenen Tagen gegründet wurden (SPIEGEL). Junge Menschen bieten älteren Nachbarn an, für sie einkaufen zu gehen oder in die Apotheke. Übrigens: Auch wer dringend Geld braucht, kann etwas tun – Supermärkte zum Beispiel suchen ausdrücklich nach Studierenden, die Aushilfsschichten übernehmen.

Natürlich muss man bei alledem vorsichtig sein. Gerade junge Menschen können das Coronavirus unbemerkt in sich tragen. Auch sie sollten Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich vermeiden. Das sagen Experten des Robert Koch-Instituts, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das in ihrer Fernsehansprache am 18. März betont (SPIEGEL). Risikogruppen müssen geschützt werden, aber sie brauchen auch Hilfe.