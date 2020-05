Gerechtigkeit

Wie Frauen in Lateinamerika dafür kämpfen, dass sie einfach Frauen sein dürfen

"Machismo" beschreibt ein Herrschaftssystem, das von Männern dominiert wird. Frauen gehen dagegen auf die Straße.

Eli Righi ist Feministin, seit sie sechs Jahre alt ist. Seit sie eines Tages, in der Schulpause, mit den Jungs aus ihrer Klasse verstecken spielen wollte. Alle liefen los, in irgendeine Ecke des Schulhofs. Eli aber wurde von ihrer Mathelehrerin grob am Handgelenk gepackt. "Geh und spiel mit den Mädchen", sagte sie und zerrte sie weg.

"Ich habe nicht verstanden, wofür ich Ärger bekam", erzählt Eli. Heute weiß sie: Sie hatte sich nicht benommen, wie eine Frau – zumindest nicht in den Augen der Lehrerin. Sie war nicht das brave kleine Mädchen. Feministin sein bedeutet für Eli deshalb, sich nicht in die engen Vorstellungen des Frauseins zu zwängen, die die Gesellschaft ihr vorgibt.

Argentinien, Wiege der Frauenbewegung "Ni Una Menos"

Eli Righi ist in Rosario aufgewachsen, einer der größten Städte Argentiniens. Das Land ist die Wiege der Frauenbewegung "Ni Una Menos" ("Nicht eine weniger"). 2015 marschierten unter diesem Slogan erstmals Frauen in Buenos Aires. Nach und nach verbreitete sich die Bewegung in ganz Lateinamerika und machte Schlagzeilen in der ganzen Welt. Bis heute organisieren sich Frauen unter der Fahne der #NiUnaMenos-Bewegung, um für ihre Rechte einzustehen. (Ni Una Menos)