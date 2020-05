Im vergangenen Monat musste ich mich entscheiden: Ich hatte von beiden Unternehmen ein Jobangebot bekommen. Letztlich wählte ich die Beratung, ich denke, so stelle ich mich am Anfang meiner Karriere sehr breit auf. Im Herbst bin ich fertig mit dem Studium, im Januar fange ich als Associate an.

Es ist natürlich sehr angenehm, gerade jetzt, mitten in der Coronakrise, einen sicheren Vertrag zu unterschreiben. Der komfortablen Situation bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Am Anfang hatte ich noch diesen kleinen Gedanken im Hinterkopf, ob nicht auch ein großes und etabliertes Beratungsunternehmen wie die Boston Consulting Group in der Krise straucheln könnte. Aber gerade in schwierigen Zeiten greifen viele Unternehmen auf externe Berater zurück, um ihre Strategie an die neue Situation anzupassen. Daher bin ich sicher, dass der Vertrag im Januar noch stehen wird. Auch bei meinen Kommilitonen hat niemand wirklich Angst, keinen Job zu finden – höchstens davor, nicht die besten Jobs zu bekommen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.