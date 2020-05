Uni und Arbeit

Die virtuelle Harvard-Abschlussfeier: Rührseliger, als jede Campus-Serie es sein könnte

Unser Autor hat es sich gemütlich gemacht und den Elitestudierenden bei ihrer Graduation zugeschaut.

Das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel. Darunter machen sie es nicht, dieses Jahr, bei den Harvard-Commencements. Commencements, so heißen die Abschlusszeremonien, bei denen Absolventinnen und Absolventen englischsprachiger Unis feierlich ihre Zeugnisse überreicht bekommen, und die im Vergleich zum schnöden Vorgehen hierzulande eine weitaus höhere Strahlkraft besitzen. Erhält man an einer deutschen Uni am letzten Tag mit Glück vielleicht eine Ladung Kopien am Drucker gratis, den der Vorgänger mit zu viel Münzen gefüttert hat, schneien in Harvard, dem wohl prestigeträchtigsten aller Ivy League Colleges, auch schon mal Bill Gates oder Kofi Annan persönlich zur Rede vorbei, oder, wie letztes Jahr, Angela Merkel.

Damit diese Strahlkraft trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr erhalten bleibt, toben in den USA derzeit große Debatten: Wie sollen bloß die Abschlussfeiern stattfinden? Nicht nur an Colleges, sondern auch an High Schools im ganzen Land wird über Hologramm-, Drive-In- und Sportplatzlösungen gestritten, werden Petitionen verfasst und pathetisch auf die Identität ganzer Jahrgänge verwiesen. In Harvard entschied man sich, die Commencements in physischer Form auf unbestimmte Zeit zu verschieben und vorerst eine Ersatzform im Internet anzubieten – sodass man auch als deutscher, permanent netflixender Nicht-Elitestudent teilhaben kann. Und nebenbei noch Masken bügeln. Gar nicht viel anders als Netflix also.

Wie viele Vorteile die aktuelle Situation bietet, hebt auch Harvard-Präsident Lawrence Bacow hervor, der vor einem klischeehaft heilen Parkhintergrund spricht. Niemand muss zu Hause bleiben, da man sowieso keine Eintrittskarten braucht, niemand muss um die besten Plätze kämpfen, niemand muss um die besten Parkplätze kämpfen. Und wenn es regnet, macht das auch nichts! Alles hat sein Gutes. Wer tot ist, kann sich nicht mehr in die Hose pinkeln.