Sie hatten einen Plan für ihre Zukunft, dann kam Corona: Menschen zwischen 20 und 30 treffen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie härter als jede andere Altersgruppe, Jobs und Ausbildungsplätze brechen weg. In unserer Serie "Generation Corona" berichten einige von ihnen, was die Krise für sie bedeutet. In dieser Folge: Robin Ewald, 19, macht in einem Supermarkt in der Nähe von Bielefeld eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann – eigentlich, denn in den vergangenen Wochen war kaum Zeit dafür.