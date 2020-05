bento: Wenn man nicht in die Zukunft schaut, sondern in die Gegenwart, sieht man, dass Corona die Jobsuche extrem erschwert. Was kann man tun, wenn man jetzt nichts findet?

Florian: Es gibt das Konzept der radikalen Akzeptanz. Und ein Tool, das Circle of Influence heißt. Man malt zwei Kreise, einen außen, einen innen – und schreibt alles auf, was für einen persönlich gerade problematisch ist. Dann ordnet man: Was man beeinflussen kann, kommt in den inneren Kreis, was man nicht beeinflussen kann, in den äußeren. Als Jobeinsteiger hat man gerade wenig selbst in der Hand, aber daran ist man nicht selbst schuld. Also muss man es akzeptieren. Man kann lediglich seinen Geldaufwand auf das Notwendigste reduzieren.

bento: Und was macht man mit der ganzen Zeit, in der man beruflich nichts tun kann?

Florian: Man kann sich zum Beispiel Tutorials anschauen, die einen nach der Krise im Job weiterbringen. Oder unbezahlt an einem Projekt mitarbeiten, das einem am Herzen liegt. Außerdem sollte man die Augen offenhalten, ob man vielleicht sogar die Branche wechseln kann.