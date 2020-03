"Am liebsten stehe ich hinter der Bar. Dort passiert am meisten, man hat viel Kontakt zu den Gästen und es wird nicht so schnell langweilig. Manchmal muss ich auch am Eingang stehen und den Besuchern die Sitzplätze zuweisen.

Neulich habe ich beim James-Blunt-Konzert gearbeitet – es war das letzte in der Elbphilharmonie. Als später die Mail kam, dass alle Konzerte bis Ende April ausfallen, musste ich schlucken – es wurde uns aber zugesichert, dass wir als Aushilfen nicht gekündigt werden. Gerade fallen noch kleine Arbeiten an, wie Getränke aus der Kühlung zu räumen oder den Besuchern vor der Elbphilharmonie zu sagen, dass der Betrieb erstmal stillsteht.

In ein paar Wochen wird es keine Schichten mehr geben. Das macht mir etwas Angst. Gerade am Anfang des Semesters arbeite ich mehr, um die Materialien für mein Modestudium bezahlen zu können. Aus finanzieller Sicht ist es also gut, dass das Semester erstmal pausiert, dadurch fallen viele Kosten weg.

Auch neben dem Studium mache ich mir Gedanken, wie ich mein Leben finanzieren soll. Zum Glück habe ich keinen Urlaub gebucht oder andere größere Ausgaben. Ich weiß, dass ich mit wenig Geld auskomme, ich muss dann eben Abstriche beim Einkauf machen. Ich habe sogar schon überlegt, bei meiner Tante unterzukommen, sie bei der Kinderbetreuung zu unterstützen und so auch weniger Ausgaben für Lebensmittel zu haben.

Mir fehlt die Arbeit in der Gastronomie nicht nur aus finanzieller Sicht, ich vermisse auch das Gefühl, gebraucht zu werden, dafür zu sorgen, dass die Gäste einen guten Abend haben. So spontan finde ich keinen neuen Job.

Ich hatte geplant, im nächsten Jahr ein Auslandssemester zu absolvieren. Da jetzt keiner wegfahren kann, holen die Studierenden das wohl später nach. Ein Semester im Ausland kommt für mich dann wahrscheinlich nicht mehr infrage. Das Coronavirus hat langfristig mehr Auswirkungen, als man denkt."