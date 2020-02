Im thüringischen Nordhausen stellte das Gesundheitsamt zwei chinesische Studienbewerber unter Quarantäne, die Erkältungssymptome zeigten. Keiner der beiden war zuvor in Wuhan oder hatte Kontakte mit Menschen von dort. In Sachsen-Anhalt fragte eine Zeitung, ob chinesische Studierende das Virus in den Saalekreis bringen könnten. Und in Passau verbreitete sich über die anonyme Chat-App Jodel eine gefälschte Zeitungsmeldung, in der es hieß, das Virus sei über Studierende auf den Campus gelangt. In beiden Fällen sind keinerlei Erkrankungen bekannt.

Das Corona-Virus musste in Deutschland gar nicht erst groß auftreten, um Vorurteile gegen Menschen aus Asien sichtbar zu machen.

Auch Yi S. hat das erlebt. Die 28-jährige Studentin lebt seit drei Jahren in Greifswald, "von ganzen Herzen gerne" wie sie sagt. Doch in den vergangenen Tage war manches anders. "Ich wollte es nicht zugeben", sagt sie. "Aber in den vergangenen Tagen hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mein AIchussehen eine Rolle spielt." Wenn sie abends durch die Fußgängerzone geht, sagt Yi, habe sie jetzt oft das Gefühl, angeschaut zu werden. Fremde drehten sich um.