Eingeschränkte soziale Kontakte, keine Schule, keine Uni, keine Kolleginnen und Kollegen, die merken, wenn etwas nicht stimmt – oder man auffällige blaue Flecken hat. Als Mitte März auch in Deutschland Ausgangsbeschränkungen eingeführt wurden, warnten Experten vor der Zunahme häuslicher Gewalt. Vor Corona hätten vor allem Sozialarbeiter, Lehrerinnen und Kindergartenbetreuer auffällige Verletzungen an die Behörden gemeldet, sagte Kinderarzt Oliver Berthold kürzlich zu ZEIT ONLINE. Jetzt seien Kinder und Jugendliche oft allein mit der potenziellen Gefahr zu Hause. Und den Gedanken in ihrem Kopf.