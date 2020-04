Meine Eltern wohnen in Pisa, dort bin ich aufgewachsen. Mit Anfang 20 zog ich nach München, um Ärztin zu werden. Die Uni hier ist sehr renommiert und trotzdem nicht zu weit weg von zu Hause. Am Anfang war es schlimm für mich, meine Familie nicht zu sehen. Wir haben ein enges Verhältnis, besonders meine jüngere Schwester vermisse ich sehr. In den ersten Monaten war ich deshalb ständig unterwegs, habe viele Restaurants und Cafés ausprobiert oder Museen besucht. Die Ablenkung hat geholfen.

Auch Medizin ist ein einsames Studium. Man sitzt oft allein in der Bibliothek und paukt den Stoff fürs Staatsexamen. Dazu wird einem viel abverlangt. In den Prüfungsphasen bin ich oft gestresst und schlafe schlecht. In solchen Wochen vermisse ich meine Familie und Freunde in Italien noch mehr als sonst. Dann telefonieren wir meist stundenlang. Ich bin es gewohnt, sie höchstes digital im Videochat zu sehen.