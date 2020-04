bento: Unter Homeoffice stellt man sich Menschen in Jogginghose vor, die auf dem Bett lümmeln. Wie sieht die Realität in eurer WG aus?

Inga: Maria und ich haben uns vor ein paar Tagen über die Joggingbutz unterhalten. Wir waren uns einig, dass es in so einer Zeit total wichtig ist, sich weiterhin richtig anzuziehen und fertigzumachen, um nicht in ein Lotterleben zu verfallen.

Moritz: Und die Routinen aufrecht zu erhalten, die einen an den Arbeit-Freizeit-Rhythmus erinnern. Morgens die gleiche Abfolge von Duschen, Kaffee, mit dem Hund eine Runde raus. Das klappt mal besser und mal schlechter.

bento: Ihr habt also gemeinsam beschlossen, euren Alltag weiter so zu gestalten, als würdet ihr zur Arbeit gehen und dafür das Haus verlassen?

Maria: Genau. Ich versuche, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufzustehen und mich ein bisschen zu schminken. Dann mache ich mir eine Kanne Tee, wie ich es im Büro auch machen würde, setze mich damit an den Schreibtisch und fange gegen neun Uhr an zu arbeiten. Abends zünde ich in meinem Zimmer Räucherstäbchen an und lüfte einmal. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an...

Moritz: Willst du die bösen Geister vertreiben?

Maria: Ja, so einmal die ganzen Gedanken raus – und dann mache ich das mit dem Licht.