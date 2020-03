Mayer: Ich denke vor allem auch an die internationalen Studierenden. Eine meiner Studentinnen zum Beispiel kommt aus der Türkei. Als ich kürzlich versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten, erfuhr ich, dass sie zu Hause keinen Computer oder WLAN hatte. Also musste sie zu einer Freundin, damit wir über WhatsApp telefonieren konnten. Andere haben ähnliche Probleme: Sie haben keinen Zugriff mehr auf die universitäre Infrastruktur, die Bibliotheken sind geschlossen, die Computer nicht mehr verfügbar. Unter diesen Bedingungen ist Onlinelehre vollkommen abwegig.

Villa Braslavsky: Mir ist noch ein anderer Punkt wichtig: Auf Social Media und besonders Twitter haben Dozierende aus der ganzen Welt in den vergangenen Tagen viele Listen, Dokumente und Open-Source-Tools geteilt. Aber ich weiß gar nicht, was man davon in Deutschland nutzen darf. Was ist allein rechtlich erlaubt? Es kann nicht sein, dass wir nun mit irgendwelchen zufälligen Links von Twitter unterrichten. Wir drei sind technikaffin, aber die Onlinelehre muss auf eine rechtlich verlässliche, strukturierte und sinnvolle Weise geschehen, die alle miteinbezieht.