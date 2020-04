Zwei Wochen lang wusste niemand, ob die Prüfung stattfindet oder nicht. Wir hingen in der Luft, während andere über uns entschieden. Ich wollte den Lernstoff in der Zeit eigentlich nochmal wiederholen: Innere Medizin, Pädiatrie, Gynäkologie und Neurologie. Davon habe ich nur ein Viertel geschafft. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Um nicht allein zu sein, trafen wir uns nachmittags trotzdem in unserer Lerngruppe. Und ich versuchte, mich mit Sport abzulenken: Ich ging Laufen und sprang Seil.

Einen Tag nach Änderung der Approbationsordnung saß ich morgens am Schreibtisch, da kam eine E-Mail vom Dekanat: Das Examen in Schleswig-Holstein findet doch statt! Ich schrieb sofort allen meinen Kommilitonen und freute mich wahnsinnig, dass wir zu den Glücklichen gehören. Ich bin so erleichtert, dass wir kein Hammerexamen schreiben müssen. Und dass wir jetzt dieses ganze Wissen loswerden dürfen.

Angst durchzufallen habe ich nicht. Vielleicht schneide ich ein bisschen schlechter ab als unter normalen Umständen. Aber das ist egal. Hauptsache, wir dürfen schreiben."