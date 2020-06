"Corona hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt – ohne dass ich überhaupt direkten Kontakt mit der Krankheit hatte: In meinem Umfeld gibt es keine bestätigten Infektionsfälle. Ich finde es paradox, dass wir Jungen vom Virus an sich so wenig betroffen sind, indirekt aber mit am härtesten darunter leiden.

Ich bin kurz davor, mein Studium in Political and Social Sciences an der Uni Würzburg zu beenden, nur die Masterarbeit muss ich noch abgeben. Mein Zeugnis wird sehr gut sein – das steht jetzt schon fest. Ich dachte, dass ich den Master erst Ende Juli abschließen würde. Da man aber in den vergangenen Wochen nichts unternehmen konnte, habe ich die Zeit genutzt, um die Arbeit fertig zu schreiben. Bei der Jobsuche hilft mir das allerdings nicht.