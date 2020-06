Die Festangestellten hat meine Firma schon Mitte März in Kurzarbeit geschickt. Bei Azubis geht das nicht so leicht, und am Anfang hatten wir auch noch genug zu tun – ich musste zum Beispiel den Technikern Bescheid sagen, damit sie nicht zu einem abgesagten Event fahren. Aber seit Mitte April sind auch wir in Kurzarbeit, auf null Prozent. Was will man in der Veranstaltungsbranche auch groß arbeiten, wenn keine Veranstaltungen stattfinden? Klar kann man Kleinkram erledigen, für den sonst keine Zeit ist, aber irgendwann sind auch alle Papiere sortiert.

Meine Firma hat sich sehr gut um die Mitarbeiter gekümmert, finde ich. Im Betrieb eines Berufsschulkollegen wurden schon Leute entlassen. Bei uns wurden schnell Maßnahmen wie die Kurzarbeit eingeführt, damit alle ihre Jobs behalten können. Uns Azubis wurde sogar gesagt, wir sollen uns melden, wenn wir finanziell in eine Notlage kommen.