Beschäftigte in der Gastrobranche mussten in den letzten Wochen kreativ werden, um überhaupt etwas zu tun zu haben

Wann man wieder in Restaurants essen kann, handhaben die Bundesländer unterschiedlich. In Bayern beispielsweise dürfen Biergärten ab dem 18. Mai öffnen, auch in Berlin und Brandenburg könnten erste Gaststätten mit Außenbereichen ab Mitte Mai wieder aufmachen. In Hamburg und Bremen bleiben Restaurants und Kneipen vorerst geschlossen (SPIEGEL).

Normalerweise arbeiten Alex (30) und seine Kollegen Bennet (33), Charles (26) und Conor (27) in Bars, die wegen des Coronavirus in den letzten Wochen geschlossen bleiben mussten. Gemeinsam haben die Hamburger Anfang April einen Lieferdienst für Cocktails gegründet. Gegen die Langeweile und um sich trotz der Gehaltsausfälle über Wasser halten zu können, haben die vier "ONEFORTHEROAD" gestartet. Mittlerweile haben sie noch drei weitere Kollegen dazu geholt – das Team ist also zu siebt.