Auch auf Janines Station liegen derzeit weniger Patientinnen als sonst. Trotzdem sei ihre Arbeitsbelastung hoch, sagt die 21-Jährige, die im Sommer ihren Abschluss machen soll. Weil das examinierte Personal in Vorbereitung auf eine mögliche Corona-Welle gerade Überstunden abbauen müsse, sei sie mit einer statt wie sonst mit zwei Kolleginnen für zwölf Patienten zuständig. "Wir brauchen also morgens sehr lange, um alle zu versorgen. Und wenn tagsüber drei Leute gleichzeitig klingeln, müssen wir rennen. Vielleicht müssen sie zur Toilette, und das muss schnell gehen."

Alina sagt, ihre Station sei immer unterbesetzt. Normalerweise sei das nicht so schlimm, weil die meisten Patienten dort wenig Unterstützung bräuchten. "Jetzt wurde aber eine andere Station geschlossen, weil viele ausländische Pflegekräfte wegen der Coronakrise weggeblieben sind, und viele schwere Pflegefälle wurden zu uns verlegt." Alina ist 25, sie soll nächstes Jahr ihr Examen machen. Zuletzt habe sie täglich Überstunden gemacht, sagt sie Anfang April am Telefon, nun sei sie für Zwölf-Stunden-Schichten eingeteilt – das Arbeitsministerium hat das in der Coronakrise erlaubt. Mit ihren Aufgaben komme sie zwar zurecht, "aber im Nachtdienst sind wir zu zweit für zwei Stockwerke zuständig, da habe ich schon Bammel, dass es einen Notfall gibt und die Schwester gerade in einem anderen Zimmer beschäftigt ist."

Keine Zeit zum Üben

Auch in der Pandemie dürften Auszubildende nicht überfordert werden, mahnen Interessensvertretungen wie der Deutsche Pflegerat und der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe. Sie dürften nur dann auf Station eingesetzt werden, wenn die Praxisanleitung sichergestellt sei: In mindestens zehn Prozent der Praxisstunden sollen die Azubis mit einer dafür ausgebildeten Pflegekraft üben, so sieht es die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor.

Alina und Marcel zufolge ist das in ihren Einrichtungen gerade nicht der Fall. Niemand habe mehr Zeit, ihr neue Dinge beizubringen, sagt Alina: "Wir müssen alle einfach nur funktionieren." Und Marcel vermutet, dass in nächster Zeit viele Praxisanleitungen in die offiziellen Formulare eingetragen werden, die niemals stattgefunden haben. "Am Ende der Ausbildung wird man sich fragen, warum wir das nicht können", sagt er, "wenn doch auf dem Zettel steht, dass die Anleitung durchgeführt wurde."