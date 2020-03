"Unser Laden liegt am Marktplatz von Saarbrücken und ist gut zu erreichen. In den vergangenen Tagen war die Stadt aber fast komplett leer, dementsprechend kamen kaum Kundinnen und Kunden zu uns. Seit Beginn der Coronakrise sitzen wir auf unserer Ware. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr öffnen.

Was als nächstes passiert, erfahren wir nur aus den Nachrichten. Dabei fällt es uns oft schwer zu unterscheiden, was stimmt und was nicht. Dass wir unseren Laden vorerst schließen müssen, haben wir auch aus den Medien erfahren. Wir hatten davor schon befürchtet, dass es soweit kommen würde.

Uns ist aufgefallen, dass einige Onlineshops die Krise nutzen und ihre Ware schon verfrüht im Sale anbieten. Im Einzelhandel können wir damit nicht mithalten, unser Budget und unsere Marge sind nicht groß genug.

Wegen der Coronakrise haben wir nun zwar einen schwierigen Start, wir versuchen uns deshalb aber nicht entmutigen zu lassen. Klar haben wir Angst, aber wir verstehen all die Vorsichtsmaßnahmen auch, Gesundheit geht schließlich vor. Wir hoffen nur, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht entlassen müssen. Dass die Löhne durch Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden können, beruhigt uns zwar, aber wir haben auch sonst viele Ausgaben. Wie wir unsere Fixkosten für den Laden bezahlen, wissen wir noch nicht. Wir haben einen kleinen finanziellen Puffer und die Kosten für die Frühjahr- und Sommerkollektion schon beglichen, sollte die Krise aber andauern, wird es schwierig.

Für unser Geschäft ist es trotzdem besser, dass diese Maßnahmen jetzt, also am Anfang der Saison, ergriffen werden und nicht mittendrin. In ein paar Wochen können wir dann hoffentlich versuchen, den Verlust auszugleichen – bei gutem Wetter kauft man sowieso gern Schuhe. Wir planen auch schon ein Fest nach der Krise, mit all den Geschäften in unserer Nachbarschaft."

Timon Gottfried, 28, arbeitet als Kameraassistent, Kameramann oder in der Postproduktion, also beispielsweise beim Schnitt, und als freier Mitarbeiter bei einer Nachrichtensendung