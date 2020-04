Die Zeit bei der Suche nach einem Impfstoff rennt, die Erwartungen der Gesellschaft an die Wissenschaft sind groß. Vor einigen Wochen wurden in den USA potenzielle Corona-Impfstoffe sogar schon an Menschen getestet. Dass dies ausnahmsweise in einem so frühen Forschungsstadium möglich ist, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte Februar beschlossen (SPIEGEL, €). Auch in Deutschland wurde nun erstmals eine Zulassung für die klinische Prüfung von Corona-Impfstoffen erteilt. Bis feststeht, ob eine Impfung wirklich hilft, wird es Monate dauern (SPIEGEL).

In München tüftelt das Team um die vier jungen Forschenden an einem vektorbasierten Impfstoff gegen das Coronavirus. Dafür wird Viruserbmaterial mithilfe eines anderen Virus in menschliche Zellen eingeschleust. Die Wissenschaftler wollen einen Pocken-Impfstoff als Transportvehikel für Erbmaterial des neuartigen Coronavirus nutzen. Diese Methode haben sie bereits gegen das verwandte Mers-Virus in einer kleineren Studie getestet. (SPIEGEL, €)