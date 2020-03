Und ganz wichtig: Vor dem Essen Händewaschen!

Ich sitze in der Bib und schreibe Hausarbeiten – kann ich mich anstecken?

Theoretisch schon. Auch in Bibliotheken gelten die normalen Schutzhinweise: langes, gründliches Händewaschen oder Desinfizieren, mindestens ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten, Augen, Nase und Mund nicht mit ungewaschenen Händen berühren, in die Ellenbeuge niesen oder in ein Taschentuch und das sofort entsorgen. Außerdem sollte man regelmäßig lüften.

Im Wohnheim herrscht Corona-Verdacht – müssen alle ausziehen?

Auch viele Wohnheime werden vom Studentenwerk betrieben. Werde bei einer Bewohnerin oder einem Bewohner Corona diagnostiziert, müsse er oder sie in Quarantäne, erklärt Stefan Grob. Bei schwereren Krankheitssymptomen bedeutet das: erstmal im Krankenhaus bleiben. Wer keine oder sehr milde Symptome hat, kommt in häusliche Isolation – sofern räumlich möglich. Aktuell sei nicht geplant, Wohnheime komplett zu schließen, sagt Grob.

Ist jemand in einer WG infiziert, gelten die Quarantänemaßnahmen übrigens für alle Mitbewohner beziehungsweise Menschen, die sich Küche oder Bad teilen.

Sind Partys tabu?

Offizielle Veranstaltungen in den Studentenwohnheimen finden laut Studentenwerk weiterhin regulär statt. Wer eine Hausparty veranstaltet, sollte das Gleiche beachten wie an anderen Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen – zum Beispiel der Bib.