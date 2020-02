Gerechtigkeit

Die AfD ist beim Thüringen-Debakel nicht das Problem, die anderen Parteien sind es

Das Verhalten der AfD war absehbar. Aber wo sind die Antworten aus der Demokratie?

Es gibt Fehler, die lassen sich nicht einfach so rückgängig machen. Thomas Kemmerich hat sich am Mittwoch in Thüringen zum Ministerpräsidenten wählen lassen – mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD. Dass er nur einen Tag später das Amt niederlegt und von einem "unumgänglichen" Rücktritt spricht, kann nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass er das Amt zunächst angenommen hat. Und dass der Rücktritt erst nach einem Gespräch mit Christian Lindner beschlossen wurde, also wahrscheinlich auf sein Drängen hin geschah.

Vor allem zeigt dieser Vorgang aber: Die Parteien haben bis heute keinen Umgang mit der AfD gefunden.

Denn es war abzusehen, dass der Tag kommen wird, an dem die AfD nicht einfach nur da ist – sondern aktiv ins politische Geschehen eingreift.

Es war auch klar, dass der erste Präzedenzfall wahrscheinlich im Osten passieren würde. 2014 zog die AfD erstmals in drei Landtage ein, in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen. Sie holte auf Anhieb je um die zehn Prozent der Stimmen. Sie war angekommen und sie wuchs weiter. Fünf Jahre später holte die AfD in Thüringen mehr als doppelt so viele Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft (bento).

Jeder, der rechnen kann, musste also kommen sehen, dass es irgendwann so weit sein würde: dass politische Entscheidungen kommen, die mit der Unterstützung der AfD umsetzbar sein würden. Und jede realistische Politikerin, jeder realistische Politiker, hätte sich die Frage stellen müssen, wie er oder sie damit umgehen will.

Denn Demokratie ist keine reine Rechenaufgabe. Demokratie ist die Überzeugung, dass jeder Mensch eine gleichberechtige und gleichwertige Stimme hat. Und dass Minderheiten geschützt werden. Demokratie ist eben nicht die Diktatur der Mehrheit. Die AfD steht nicht für dieses Ideal.