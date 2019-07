Nicht immer muss man so weit gehen. Wenn du dich manchmal zu wenig respektiert oder unangenehm angesprochen fühlst, würde ich mich deshalb fragen:

Geht es um eine Person, die unpassende Nachfragen stellt oder stören dich auch die anderen, die dabei neugierig zuschauen?

Versteht ihr euch ansonsten eigentlich gut oder habt ihr ein schwieriges Verhältnis?

Wenn ihr sonst eigentlich keine Probleme habt und es dir vor allem in der Gruppe unangenehm ist, sprich es am besten vor allen an. In solchen Situationen helfen Ich-Botschaften, die eigene Situation verständlich zu machen: "Auch wenn ich es schätze, dass es für euch so interessant ist, was ich von Jens Spahn halte, finde ich es unangenehm, nur wegen meiner sexuellen Identität ausgefragt zu werden."