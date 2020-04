Sebastian: Wenn du Apps wie Facebook oder Instagram nutzt, liegen deine Daten auf Servern in einem Rechenzentrum in deiner Nähe – in Frankfurt oder Berlin zum Beispiel – aber auch in einer Cloud. Deshalb kann auch ein Nutzer oder eine Nutzerin in Indien deine Bilder sehen. Und du kannst in den Urlaub nach Indien fliegen und dort deine Instagram-Bilder aus Deutschland anschauen. Dass das funktioniert, ist die Arbeit von Cloud Architects.

bento: Wie machen sie das?

Sebastian: Wenn du nach Indien reist – und das GPS-Tracking an deinem Handy aktiviert hast –, bemerkt das beispielsweise der Betreiber der Instagram-Cloud und lädt vorsorglich die ersten 30 Bilder aus deinem Instagram-Feed von der Cloud in ein Rechenzentrum in Indien. Wenn du dann dort die App öffnest, sind die Bilder schnell auf deinem Handy. Auf solche Lösungen zu kommen ist meine Aufgabe als Cloud Architect. Ich entwerfe die Infrastruktur, damit die Daten weltweit schnell fließen.