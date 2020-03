bento: Arbeiten die denn in allen Unternehmen gleich?

Thomas: Wie ein CDO arbeitet, kommt ganz darauf an, was sich das Unternehmen wünscht, welche Ziele es hat und wie groß es ist. Es gibt bei der Digitalisierung zwei Herangehensweisen. Ich bin für Transformation. Das heißt: Ich versuche, die Mitarbeitenden weiterzubilden und die Digitalisierung des Unternehmens mit ihnen gemeinsam zu gestalten. Andere CDOs halten davon nicht viel, weil es häufig schwer ist, alte Denkmuster zu verändern, und weil es oft auch organisatorische Probleme gibt, etwa alte Kundenverträge oder überholte IT-Systeme. Sie versuchen eher, die Digitalabteilung auszugründen und alles neu aufzubauen – also auch neue Mitarbeitende einzustellen, die schon digital fit sind.

bento: Was hast du gelernt, um Chief Digital Officer zu werden?

Thomas: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Nach meinem Bachelor arbeitete ich erst als festangestellter Berater und Entwickler für Cloud-Technologien, nebenberuflich gründete ich ein Start-up – in Zusammenarbeit mit meinem heutigen Arbeitgeber. Wir wollten es ermöglichen, Geschäftsreisen über Facebook Messenger oder WhatsApp zu buchen. Nach zwei Jahren wechselte ich in eine mittelständische IT-Beratung, weitere zwei Jahre später in die strategische Beratung. Dabei blieb ich in Kontakt mit meinem heutigen Arbeitgeber, im vergangenen Jahr boten mir die beiden Geschäftsführer dann die Position als CDO an.

bento: Welche besonderen Fähigkeiten brauchst du in deinem jetzigen Job?

Thomas: Gerade wer wie ich für Transformation ist, braucht Einfühlungsvermögen: Man kommt von außen in ein Unternehmen und sieht, was alles verändert werden kann. Man darf aber nicht vergessen, dass das Unternehmen über Jahre von Menschen aufgebaut wurde – und dass sie sich etwas dabei gedacht haben. Wertschätzung, Rücksicht und Respekt für das, was bisher war, ist sehr wichtig. Außerdem sollte man motiviert sein, denn nur so kann man andere von seinen Ideen überzeugen. Und natürlich ist analytisches Denken wichtig: Man muss die Situation im Unternehmen erfassen können, strukturieren und planen.