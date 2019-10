In einer weltweiten Befragung sagte jeder Zweite, dass er schon einen Job wegen eines schlechten Vorgesetzten gekündigt habe. (Gallup Report) Und viele Chefs sind dann völlig überrascht, weil sie angeblich nicht geahnt haben, wie unzufrieden ihr Team ist und sich selbst für eine gute Führungskraft halten.

Soweit muss es nicht kommen, wenn alle Beteiligten ansprechen, was sie aneinander stört. Aber kann ich meinen Chef einfach so kritisieren? Wird er es mir nachtragen, wenn ich an seinem Führungsstil etwas auszusetzen habe? Oder das Feedback von mir als Berufseinsteiger sowieso nicht ernstnehmen?