#männerfürfrauen: Warum bei bento zum Frauentag alles nur von Männern kommt

Als wir in diesem Jahr zusammensaßen, um über den Frauentag zu sprechen, drehte sich die Diskussion vor allem um einen Punkt: Dass der Kampf für mehr Geschlechtergerechtigkeit fast ausschließlich von Frauen, Intersexuellen, Trans*- und nichtbinären Menschen geführt wird. Auch in der Berichterstattung. Redakteurinnen schilderten, dass Sonderhefte oder Themenspeziale zum Frauentag in anderen Redaktionen hauptsächlich von Frauen produziert wurden. Und im Redaktionsalltag bedeutete das häufig Mehrarbeit, mal wieder für die Frauen.



Denn die leisten im Durchschnitt sowieso schon 52,4 Prozent mehr unbezahlte Care-Arbeit pro Tag als Männer, genau genommen 87 Minuten, errechnete das Gutachten des zweiten Gleichstellungsberichts des Familienministeriums im vergangenen Jahr (BMFSFJ). Demnach verbringen Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten damit, sich um Haushalt, Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen oder ihr ehrenamtliches Engagement zu kümmern, bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten.

Deshalb haben wir in der Redaktion gemeinsam die Idee entwickelt, die Themen zum Frauentag ausschließlich von den Männern bei bento umsetzen zu lassen, eben #männerfürfrauen. Wir wollten einen Perspektivwechsel vornehmen: Was können Cis-Männer in der heutigen Gesellschaft machen, um sich für mehr Gleichberechtigung aller Geschlechter einzusetzen? Wie erleben sie den politischen und alltäglichen Kampf von Frauen und Queers für mehr Gleichberechtigung?

Wir wollen gleichberechtigt leben und arbeiten, auch bei bento. Das funktioniert nur, wenn wir uns auch beim Thema Gleichberechtigung füreinander einsetzen.

Über die Umsetzung haben wir in der Redaktion viel diskutiert. Sollten die Männer wirklich komplett über das Programm bestimmen können? Ist es nicht viel besser, wenn Frauen auch über das schreiben, was Frauen betrifft? Oder wenn die Frauen zumindest die Themen aussuchen?

Letztlich haben wir uns dazu entschlossen, das Experiment zu wagen – und die Männer alles alleine machen lassen. Sie haben Artikel und Videos geplant, gedreht, getextet. Die Beiträge veröffentlichen wir verteilt zwischen dem 05. und 10. März rund um den Frauentag bei bento und auf spiegel.de. Uns ist wichtig zu erfahren, was ihr, unsere Leserinnen und Leser von der Idee und vor allem der Umsetzung haltet. Schreibt uns an redaktion@bento.de, wie euch das Experiment gefällt und was wir beim nächsten Mal anders machen sollten. Jetzt sind wir erst mal genauso gespannt wie ihr.