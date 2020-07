Gerechtigkeit

Das Anti-Ankunfts-Gesetz: Unser Asylrecht hindert junge Menschen an der Integration

Vor einem Jahr wurde das Migrationspaket auf den Weg gebracht. Geholfen hat es nichts. Ein Kommentar

In Deutschland gilt das Asylrecht, eigentlich. Menschen in Not können hier Zuflucht finden und sich eventuell eine neue Existenz aufbauen. Zugleich ist Deutschland ein Einwanderungsland, eigentlich. Unsere älter werdende Gesellschaft braucht den Zuzug von jungen Menschen aus aller Welt.

Die Politik trug dem jedoch lange Zeit keine Rechnung: ein Einwanderungsgesetz gab es nicht, das Asylrecht hingegen wurde über die Jahre immer weiter verschärft. Vergangenes Jahr wollte Innenminister Horst Seehofer (CSU) dieses Problem endlich anpacken und stellte das Migrationspaket vor. Im Paket stecken sieben Gesetze, die die deutsche Asylpolitik neu regeln sollten – von der Abschiebung bis zum Zuzug, von neuen Duldungsregelungen bis zu geänderten Asylleistungsrechten. Seehofer nannte es "eine Zäsur in unserer Migrationspolitik" – im Regelwerk würden nun "Ordnung und Humanität" Eingang finden (CDU/CSU-Fraktion).

"Stöcke in die Reifen" der Integration

In arabischen Asylgruppen auf Facebook wurde es kritischer diskutiert. Eine Amira fragt, wie man nun noch Zeit haben soll, die Sprache zu lernen. Ein Abu Mahmud fürchtet, es gehe jetzt nur noch darum, Geflüchtete "immer in Bewegung" zu halten, nicht mehr, sie ankommen zu lassen. Und ein Muhammad kommentiert schlicht, das Migrationspaket werde für die Integration so sinnvoll sein wie "Stöcke in Reifen zu stecken".

Jetzt, ein Jahr später zeigt sich, dass die Vorahnungen aus den Facebook-Gruppen eintreffen: Von Seehofers versprochenem Humanismus ist nichts übrig, die Ordnung im Migrationspaket funktioniert auch nicht.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus dem Paket sollte die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte sichern, das sogenannte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" sollte gleichzeitig für eine deutliche Verschärfung des Asylrechts sorgen. Dieses Gesetz, von Kritikerinnen und Kritikern damals "Hau-ab-Gesetz" geschimpft, trat am 21. August vergangenen Jahres als erstes in Kraft. Es folgten andere Gesetze, die die Rechte von Asylsuchenden beschränken. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz startete erst deutlich später – im März 2020.

Das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" torpediert das Teilhaben an der deutschen Gesellschaft

Seither ist eine Schieflage entstanden, die viele Integrationsbemühungen Schutzsuchender torpediert. Abschiebungen laufen mitnichten einfacher, seit es das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" gibt – das Ankommen und Teilhaben an der deutschen Gesellschaft, läuft aber für viele Asylsuchende deutlich schwerer.

Neben der Duldung gibt es künftig eine "Duldung light", die es Asylsuchenden verbietet, zu arbeiten und Asylleistungen kürzt. Asylbewerberinnen und Asylbewerber dürfen nun bis zu 18 Monate in einer Massenunterkunft wie den umstrittenen "Ankerzentren" untergebracht werden. Medizinische Atteste für Abschiebeverbote sind deutlich schwerer zu bekommen, Ausreisepflichtige dürfen in regulären Gefängnissen in Abschiebehaft.