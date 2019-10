bento: Und was machst du nun genau als Business Development Manager?

Nils: Ich schaue mir in unserem Unternehmen interne Arbeitsabläufe an, aber auch, wie wir extern mit Kunden und anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Und dann frage ich mich: Was können wir noch besser machen? Was ist auf dem Markt los? Gibt es neue Technologien? Neue Arbeitsweisen und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten sollten? Das Ziel ist immer, wirtschaftlich noch erfolgreicher zu werden. Daraus erarbeite ich Konzepte, die ich dem Management vorstelle.

bento: Warum ist dein Job wichtig?

Nils: Weil die Welt sich ständig wandelt. Es gibt neue Technologien, neue Apps, neue Start-ups. Gerade in der Telekommunikationsbranche gilt es, nicht abgehängt zu werden. Als Business Development Manager muss ich darauf achten, dass wir immer mithalten können.