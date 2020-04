Ab Mai 2019 bemerkte ich auch in meinem Alltag kleine Veränderungen. Bei unwichtigen Kleinigkeiten brach ich sofort in Tränen aus, etwa, wenn mir eine Schüssel in der Küche runterfiel. Zu Hause ließ ich rund um die Uhr Netflix laufen und hörte Podcasts, bis ich einschlief. Es war, als wollte ich nicht mit mir und meinen Gedanken allein sein. Am Wochenende machte ich mehrmals täglich Sport: morgens ein Workout in der Wohnung, mittags eine Kanutour, abends mit dem Rad durch die Stadt. Der Leistungsdruck übertrug sich auf mein Privatleben. Ich unternahm viel, verabredete mich noch öfter mit Freundinnen. Nur konnte ich mich nicht auf die Gespräche konzentrieren, sondern war im Kopf immer bei meinen beruflichen Projekten.