Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, was es bedeutet, Soldat zu werden. So hart es klingt, aber ich wäre auf jeden Fall bereit, eine Waffe einzusetzen. Allerdings nicht immer. Wenn man zum Beispiel schon weiß, dass es sicher Schüsse und Opfer bei einer Mission gibt, könnte ich nicht mitmachen. Wenn man aber angegriffen wird und sich verteidigt, finde ich das okay.



Ich will nicht abgeknallt werden.

Aber Auslandseinsätze gehören eben dazu und ich habe tatsächlich auch Lust darauf. Wenn man nur in der Kaserne bleibt, ist es ja auch langweilig. Ich habe neulich die Youtube-Serie der Bundeswehr gesehen, Mali.

Ich fand das sehr spannend zu sehen, wie die Soldaten in Mali durch die Dörfer fahren und von den Einheimischen begrüßt wurden. Allgemein fand ich, dass die Serie meistens gut gemacht war. Das ist bei uns realistischer als in den USA, man weiß danach mehr. Vor einer Weile gab es dann aber auch so ein Sex-Heft für junge Soldaten, das war mir dann auch zu viel (bento). Die Bundeswehr ist immer noch eine Armee.

Ich hoffe, dass ich bald anfangen kann und dann schau ich einfach mal. Spätestens mit 30 will ich aber nicht mehr beim Bund sein, sonst wird es schwierig, wenn ich irgendwann meine Dienstzeit beendet habe. Mit Mitte 50 findet man ja heute kaum noch was.