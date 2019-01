Hat die Methode etwas in deinem Leben verändert?

Jasmin Arensmeier: Auf jeden Fall. Für mich ist die Methode nicht nur eine Technik für mehr Produktivität, sondern auch ein Werkzeug, um achtsamer zu sein. Natürlich bin ich deswegen auch besser organisiert, aber es hilft mir besonders dabei, mir Zeit für mich zu nehmen. Das ist mein Weg zu mehr Kreativität und Entspannung.

Bist du denn jetzt immer top organisiert?

Jasmin Arensmeier: Ich würde gerne sagen: Ja. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Von außen wirkt es wahrscheinlich sehr organisiert – denn man bekommt ja nicht mit, wenn doch mal was schiefläuft. Und das passiert natürlich manchmal.

Benutzt du nur noch das "Bullet Journal" – oder auch einen digitalen Kalender?

Jasmin Arensmeier: Ich habe zusätzlich noch einen digitalen Kalender in meinem Handy, den ich immer dann nutze, wenn ich ganz wichtige Termine oder Deadlines habe, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Leider kann mein Notizbuch bis heute noch nicht klingeln und mich an etwas erinnern. Aber wenn ich meine "Bullet Journals" im Regal sehe, ist das ein tolles Gefühl.

Ich testete die Methode – aber mir wurde der Aufwand irgendwann zu viel.

Obwohl ich, wie Jasmin, zunächst viel Spaß an meinem "Bullet Journal" hatte, verlor ich bald die Lust. Ich nahm mir zu schnell zu viel vor. Mein erster Versuch, ein "Bullet Journal" zu führen, dauerte deshalb auch nur ein halbes Jahr. Während des Alltags schaffte ich es nicht mehr, die Layouts sauber vorzuzeichnen oder vergaß abends, dass ich noch meine Gewohnheiten eintragen wollte. Verschrieb ich mich oder zeichnete eine Linie falsch ein, war ich genervt. Die Folge: Frustation. Denn natürlich wollte ich, dass mein "Bullet Journal" genau so schön war wie alle anderen auf Instagram.

Hätte ich den Fokus mehr auf den Inhalt und nicht auf die Gestaltung gelegt, so wie es auch Jasmin für stressige Phasen empfiehlt, hätte ich das Journal vielleicht weitergeführt. Aber obwohl ich aufhörte, kleine Icons auf gepunktete Seiten zu malen und Wochentage in schönstem Handlettering aufs Papier zu schreiben, behielt ich Carrolls Methode doch bei. Seit ich die "Bullet Journal Methode" kennengelernt habe, verfasse ich meine Aufgaben, Notizen und Terminübersichten ausschließlich so. Zu Beginn habe ich es nicht einmal gemerkt, aber meine Prioritäten und To-Dos auf diese Weise zu ordnen, wurde zur praktischen Gewohnheit.

In meinem Planer nutze ich die Methode mittlerweile so, wie es für mich am besten passt – minimalistisch –, für die Arbeit halte ich Gedanken und Informationen mit Punkten, Strichen und anderen Symbolen in einem extra Notizbuch fest. Heute sind diese Notizen viel übersichtlicher und besser verständlich als früher.

Ist der Kopf jetzt aufgeräumt und alle Gedanken sortiert?

Trotz Planer und Notizbuch verwende ich ab und zu immer noch Notizzettel. Aber auch die funktionieren mit der "Bullet Journal Methode" besser als früher. Wenn ich am Wochenende am Frühstückstisch sitze und den Kopf einfach nicht freikriege, schreibe ich alles mit Punkten und Symbolen auf. So kommt Ruhe in kreisende Gedanken, ohne dass ich befürchten muss, etwas zu vergessen. Später nehme ich mir dann einen Moment Zeit und übertrage die Dinge, die wirklich wichtig sind, in meinen Kalender.

Und das ist tatsächlich ein wenig so, als hätte Marie Kondo persönlich gerade etwas Ordnung in meinem Kopf geschaffen.