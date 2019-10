Wie wird man Bürgermeisterin oder Bürgermeister?

Laut des deutschen Städte- und Gemeindebunds gibt es in Deutschland etwa 11.500 Städte und Gemeinden, die alle von einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister geführt werden. Weniger als die Hälfte von ihnen ist hauptamtlich beschäftigt. Das bedeutet: Die meisten Bürgermeisterinnen arbeiten ehrenamtlich und üben eigentlich einen anderen Beruf aus. Nur etwa jedes zehnte Gemeindeoberhaupt ist eine Frau.

Um Bürgermeister zu werden, kann Erfahrung in der Verwaltung helfen. Dafür eignet sich vor allem der öffentliche Dienst. Sinnvoll ist auch, sich vor Ort in Initiativen, Vereinen oder ähnlichem zu engagieren. Auch die Mitgliedschaft in einer Partei kann von Vorteil sein, da man so an die politische Arbeit herangeführt wird. Sie ist allerdings kein Muss, viele der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sind parteiunabhängig. Letztendlich muss man sich für einen Listenplatz aufstellen lassen und im Wahlkampf überzeugend darstellen, dass man der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin für das Amt ist. (Markt.de)

Bürgermeister sind sogenannte Wahlbeamte. Ihr Gehalt richtet sich nach der Einwohnerzahl von Städten und Gemeinden und wird von den jeweiligen Bundesländern im Detail geregelt. Im Grunde gilt aber: Je größer die Stadt, desto mehr verdient das Oberhaupt. (Stern.de)