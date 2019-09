Wozu ist die EÜR gut? Es werden alle Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens dokumentiert, der Überschuss ist gleichbedeutend mit dem Gewinn. Jeder Betrag muss dafür genau aufgezeichnet und belegt werden. Am Ende ergibt sich der Jahresgewinn oder Verlust, der dann in der Einkommenssteuererklärung an das Finanzamt übermittelt wird.

Schritt 3: System für die Buchführung finden

Es ist zwingend notwendig, Rechnungen aufzubewahren – und ich habe gelernt, dass jeder noch so kleine Beleg dazugehört, etwa, wenn ich mir Briefumschläge oder eine neue Druckerpatrone fürs Büro kaufe. Da ich bisher nur selten einen Kassenbon beim Einkaufen eingesteckt habe, war es anfangs eine ganz schöne Herausforderung, aber, wenn man erstmal begreift, dass es durchaus Vorteile mit sich bringt und man dadurch Geld sparen kann, fällt es leichter.

Ich habe mir angewöhnt, die Einnahmen und Ausgaben täglich einzutragen, damit ich nicht am Ende des Jahres den klassischen Schuhkarton durchforsten muss. Der dicke blaue Ordner auf meinem Schreibtisch sowie ein Post-it an meinem Monitor erinnern mich daran, die Unterlagen fein säuberlich abzuheften. Allerdings reicht das nicht. Um alles ordnungsgemäß zu dokumentieren und den Gewinn sowie die Steuerbelastung korrekt ermitteln zu können, benutzt man am besten ein professionelles Buchhaltungsprogramm für den Computer.

Im Internet finden sich diverse Vergleiche, die einem dabei helfen können, die richtige Software auszuwählen. Zu den bekanntesten zählen unter anderem die Programme von SevDesk oder Lexoffice.

Wer eine nicht ganz so aufwendige Buchhaltung hat, kann auch auf eine Exceltabelle zurückgreifen, sagt der Berliner Steuerberater Markus Treu, der im Journalistenverband Berlin viele Freiberufler wie mich betreut. "Wichtig ist, dass man die Posten am besten in verschiedene Kategorien einteilt, um den Überblick zu behalten. Auch Reisekosten sollten immer detailliert erfasst werden."

Experten raten übrigens dazu, schon vor der Gründung mit der Buchführung zu beginnen. Wer etwa vorab eine Homepage gestaltet oder Anschaffungen tätigt, die im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit stehen, kann diese später als sogenannte vorweggenommene Betriebsausgaben steuerlich geltend machen.