Welche Probleme gibt es noch mit der Brückenteilzeit?

Die Regelung gilt nur für Unternehmen mit mehr als 45 Beschäftigten, faber nur mit Einschränkungen. Erst bei großen Unternehmen mit mehr als 200 Arbeitnehmern gibt es keine Einschränkungen mehr. Das bedeutet, dass mehr als 14 Millionen Menschen von der Brückenteilzeit ausgeschlossen sind, weil ihr Arbeitgeber zu klein ist. (BR24)

Deshalb gibt es auch Kritik an dem Gesetz: "70 Prozent der erwerbstätigen Mütter haben nichts von dem Gesetz und sind gezwungen, weiterhin familienbedingt ihre Arbeitszeit zu reduzieren", sagte die linke Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl. Gerade Frauen in Niedriglohnjobs, denen die Brückenteilzeit zugute käme, arbeiten häufig in kleinen Unternehmen.