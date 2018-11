Gerechtigkeit

"Irgendwann hab ich angefangen zu heulen": Jerome Boateng über Rassismus in Deutschland

"Es gibt Orte, an die ich meine Töchter auf keinen Fall lassen würde."



Er wurde in seiner Karriere rassistisch beschimpft, beleidigt und bespuckt. Als Kind, aber auch heute hat er noch darunter zu leiden. Das erzählt der deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng in dem nach ihm benannten Magazin "Boa", das am Samstag zum ersten Mal erscheint. (SPIEGEL ONLINE)

"Wenn ich mich am Rand des Spielfelds warm mache, höre ich öfter, wie Zuschauer Affenlaute von der Tribüne brüllen, obwohl ich für Deutschland so viele Spiele bestritten habe", sagt Boateng in dem Doppelinterview, in dem der 30-Jährige gemeinsam mit Herbert Grönemeyer vor allem Fragen zur gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland beantwortet.

Wie entwickle sich der Rassismus gerade in Deutschland?

Das Land ringe mit sich, sagt Boateng dazu. Die Flüchtlingskrise in Europa werde in seinem Freundes- und Kollegenkreis nach wie vor viel diskutiert. "Immer wieder kommen wir auf das gleiche Thema: Was machen wir mit den vielen Menschen, die zu uns kommen? Und welche Folgen ergeben sich daraus?"