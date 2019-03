Sie sagen, Glück sei eine Kompetenz, die man erwerben kann. Wie soll das gehen?

Das alles kann man trainieren. In Bhutan machen wir das bereits in in der Schule, aber es geht auch noch später. Ich führe zum Beispiel ein Glückstagebuch. Darin schreibe ich jeden Tag auf, welche Begegnungen und Erlebnisse mir positiv in Erinnerung geblieben sind.

Das mag vielleicht erst einmal etwas spirituell klingen. Aber es hilft, wenn man sich ab und zu bewusst macht, wie viel eigentlich schon ganz gut läuft.