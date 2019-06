Wenn du dir unsicher bist, frage dich am Besten: Fühlt es sich gut an, die Beziehung offiziell zu machen? Was würde sich dadurch ändern?

Wenn es sich für euch richtig anfühlt, die Beziehung offiziell zu machen, gut! Und wenn nicht, dann ist das ebenso in Ordnung. In kleinen Teams wird es ohnehin irgendwann öffentlich, in größeren spielt es in meinen Augen meistens eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist am Ende, wie ihr den Job macht."

Das meint Kassiererin Dagmar Prüter:

"Liebe ist etwas Schönes – das war schon immer mein Lebensmotto. Wenn du glaubst, dass ihr euch wirklich gerne habt, dann verschweige es nicht. Wenn du dir aber nicht sicher bist oder insgeheim denkst, dass dir dein Job wichtiger ist als die Beziehung, dann lass es lieber. Ich rede jeden Tag mit hunderten Menschen. Da kriegt man irgendwann ein Gespür dafür, wer offen ist und wer nicht. Wer ehrlich zu sich ist, hat es leichter im Leben.