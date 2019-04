Katrin, 30: "Er warf mir vor, zu spät gekommen zu sein."

Mein schlimmstes Vorstellungsgespräch war eines, das überhaupt nicht zustande gekommen ist: Ich meldete mich pünktlich am Empfang des Unternehmens und wurde in einen Wartebereich gebeten. Als niemand mich abholen kam, fragte ich noch einmal bei den Mitarbeitern am Empfang nach. Sie schickten mich mit dem Aufzug ins oberste Stockwerk.

Oben angekommen, nahm mich der Abteilungsleiter in Empfang, bei dem ich mich um ein Praktikum beworben hatte. Er war sehr kurz angebunden, sagte nur "Hallo, Frau XY", und sah mich grimmig an. Dann setzte er mich in einen kleinen Konferenzraum und ging einfach, ohne weitere Erklärungen.

Eine Viertelstunde später kam er zurück und warf mir vor, ich sei zu spät zu meinem Vorstellungsgespräch gekommen. Ich war völlig entsetzt und sagte, dass ich pünktlich am Empfang gewesen sei. Aber der Mann ließ mich gar nicht ausreden, sagte, er wolle keine Entschuldigungen hören und melde sich gegebenenfalls wieder. Ich war einfach nur schockiert!

Was kann ich also tun, wenn ich merke, mein Gesprächspartner hat einen absolut schlechten Tag? Wie reagiert man bei völliger Ablehnung souverän?