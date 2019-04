"Eine Schwangerschaft darf rechtlich gesehen verheimlicht werden, außer die Bewerberin stünde eigentlich unter Arbeitsschutz", sagt Dahrendorf. Eine Büroangestellte darf also lügen, eine Ärztin nicht – im Krankenhaus gelten für sie dann viele Einschränkungen: Sie darf beispielsweise kein Blut mehr abnehmen, operieren oder in der Notaufnahme arbeiten. Der Arbeitgeber könnte letztere also aufgrund der Falschinformation nachträglich kündigen. (Übersicht bei Kanzlei Hesselbach)

Aber nur, weil im Bewerbungsgespräch bestimmte Fragen unzulässig sind, heißt das nicht, dass sie niemand fragt. Wie also reagieren?

"Man darf lügen, ob es taktisch schlau ist oder nicht, ist eine andere Frage", sagt Dahrendorf. Jeder müsse hier recht schnell entscheiden: Will ich den Job oder nicht?

"Wenn die Bewerberin, in diesem Fall Linda, nicht aufgeben will, dann rate ich: sachlich bleiben und entweder ehrlich antworten oder freundlich abmoderieren." Denn eine Lüge komme früher oder später raus – und belaste dann das Arbeitsklima.