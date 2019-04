Schuhe! Endlich Schuhe!

Bei Frauen gilt hier, was für die Männer auch schon galt: Sneaker sind in vielen Firmen absolut in Ordnung, solange sie sauber und nicht allzu grell sind. Adidas Originals drängen sich hier also ziemlich auf. Ein bisschen verliebt haben wir uns außerdem in die Wildleder-Sneaker von Selected (die noch mal beweisen, dass "Wurzelholz" die Farbe des Jahres 2017 wird!). Und wer es extra-schlicht mag, greift am besten zu diesen hier: