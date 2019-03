Wer als Arbeitgeber in Zukunft nur noch auf Lebensläufe setzt, bei dem werden massenhaft geeignete Kandidaten mit wertvoller Berufserfahrung und hohem Potenzial durch das Raster fallen, weil ihr Lebenslauf nicht auf den ersten Blick passt. Der Lebenslauf ist eine reine Vergangenheitsbetrachtung – von heute bis zur Schulzeit. Bei einer Bewerbung geht es aber um eine Zusammenarbeit in der Zukunft. Das Anschreiben sollte also besser genutzt werden, um einem potenziellen Arbeitgeber mitzuteilen, was einem in Zukunft im Beruf wichtig ist und wie man in Zukunft gemeinsam arbeiten möchte.