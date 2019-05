"Ich möchte im Bereich E-Commerce arbeiten. Dabei lege ich einerseits Wert auf das Image der Firma – keine Kinderarbeit und Ausbeutung –, andererseits spielt auch die Firmengröße eine Rolle.



In einem Startup zu arbeiten, wäre mir zu unsicher. Von einem größeren Konzern erwarte ich mir eine sichere Anstellung, attraktives Gehalt und bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Ich habe bereits bei mehreren großen Konzernen gearbeitet und weiß daher, dass es auch dort eine familiäre Atmosphäre geben kann.



Ich habe mich auch schon bei Startups beworben, aber am Gehalt ist es dann gescheitert. Für einen Werkstudentenjob wurde mir der Mindestlohn geboten. Bei anderen Arbeitgebern sind allerdings meist 12 Euro die Stunde üblich. Mein Studium in Mannheim ist anspruchsvoll, das sollte auch entlohnt werden. An drei Tagen die Woche bin ich an der Uni in Vorlesungen. Nachmittags oder am Abend lerne ich täglich zwei bis drei Stunden. In der Klausurphase ist es deutlich mehr.

Auch eine gute Work-Life-Balance ist ein Argument für mich. Ich spiele seit 17 Jahren Klavier und nehme immer noch Klavierunterricht, treibe mehrmals in der Woche Sport und verbringe Zeit mit Familie und Freunden. Ich möchte neben dem Job nicht ganz auf meine Hobbies verzichten müssen, auch wenn mir bewusst ist, dass ich weniger Zeit haben werde.

Bei Porsche hat es mir zum Beispiel sehr gut gefallen, dort möchte ich später arbeiten. Beiersdorf, Allianz und Daimler sind aber auch ganz weit oben auf meiner Traumarbeitgeberliste."