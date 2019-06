Egal, ob kreativer, kaufmännischer oder handwerklicher Job: Es kommt auf die Leidenschaft an.

Chiara ist 20 Jahre alt und passionierte Tänzerin.



Die Überlegung, ihr Hobby zum Beruf zu machen, kam ihr jedoch erst nach der Schule. Umso glücklicher ist sie jetzt, dass sie diesen Weg auch tatsächlich gegangen ist.

Eigentlich wollte ich nach der Schule etwas ganz anderes machen: Grundschullehramt studieren. Dass ich beruflich ja auch etwas mit Tanz machen könnte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Bei der Berufswahl waren für mich vor allem zwei Faktoren wichtig: Es sollte etwas Soziales sein, am liebsten mit Kindern – und etwas mit Bewegung.

Als ich dann die Aufnahmeprüfung zur Tanzpädagogin bestand, – die ich eigentlich nur zum Spaß absolvierte – fing ich das erste Mal an, ernsthaft über dieses Berufsbild nachzudenken. Erst dachte ich, dass ich mit einem Abiturschnitt von 1,2 doch studieren müsste, aber schließlich bestärkte mich mein Umfeld in meiner Entscheidung für die Karriere im Tanz. Im Oktober 2017 begann ich also die Ausbildung zur staatlich geprüften Tanzpädagogin, die insgesamt drei Jahre dauert. Wir haben sowohl praktische als auch theoretische Fächer, in denen wir Grundlagen für das spätere Unterrichten lernen. Dafür müssen wir das Tanzen natürlich auch selbst gut beherrschen, weshalb wir unter anderem in Fächern wie Ballett, Jazz und Modern unterrichtet werden. Die theoretischen Fächer beinhalten beispielsweise Tanzgeschichte, Anatomie und Psychologie.