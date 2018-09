Und wie sieht es mit Hausrat aus?

Auch hier gilt: Sobald wir mit eigenem Gehalt in der eigenen Wohnung leben, können wir nicht mehr auf die Versicherung der Eltern zählen. Aber brauchen wir eine eigene?



"Hausratversicherungen sind häufig eher nice to have", sagt Lülsdorf. "Man muss immer einschätzen, wie Preis und Leistung im Zusammenhang stehen: Wie hoch kann der Schaden sein – und welche Prämie muss ich dafür regelmäßig zahlen?" Ein Einbruch wäre ein Fall für die Hausratversicherung. Hier sollten wir uns fragen: Was könnte geklaut werden? Und wie teuer wäre es?

"Am besten legt man klassisch eine Inventarliste an", sagt Lülsdorf. "Hier zählt jeder Löffel und jede Socke und dann rechnen wir aus: Was würde ein Totalschaden bedeuten?" Dann sollten wir uns eine Frage stellen: