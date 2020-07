"Schon im Medizinstudium wusste ich, dass ich Psychiaterin werden wollte. Psychisch erkrankten Menschen helfen, sie therapieren, das fand ich spannend. Das Fach ist sehr vielfältig – und genau deshalb interessierte es mich. Im November 2017 schloss ich mein Studium nach sieben Jahren ab. Gut ein halbes Jahr später fing ich bei einem Krankenhaus in der Stadt als Assistenzärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an, die Jobsuche ging also vergleichsweise schnell. Der schwierige Teil kam erst danach.

Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Arbeit in der Klinik so mitnehmen würde. Einmal musste ich mich sogar in der Toilette einschließen, um zu weinen. Als junge Ärztin war ich total überfordert.