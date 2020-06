"In meinem ersten Job erlebte ich, wie aus einer anfänglichen Freundschaft mit einer Kollegin ein Konkurrenzkampf wurde. In den ersten drei Monaten verstanden wir uns gut, doch dann fing sie an, mir Mails nicht mehr weiterzuleiten oder Meetings mit unserem Chef zu verschweigen. Ich weiß bis heute nicht, warum sie sich so verhalten hat. Vielleicht fühlte sie sich von mir und meiner Arbeit bedroht.

Eigentlich hatte ich mich auf die Elternzeitvertretung bei dem sozialen Projekt gefreut, Bildungsarbeit für Jugendliche war genau mein Ding. Dass ich den Job quasi direkt im Anschluss an mein Studium in Sozialwissenschaften bekommen hatte, fühlte sich an wie ein echter Glücksgriff: Ende März 2019 hatte ich den Master abgeschlossen, am 1. Mai trat ich die Stelle als Projektreferentin an. Zwölf Monate lang sollte ich Workshops und Vorträge zur Berufsorientierung für Schulklassen organisieren und dafür durchs ganze Bundesland fahren. Zu meinen Aufgaben gehörte, das genaue Thema festzulegen, manchmal auch die Referentinnen und Referenten zu buchen sowie die Finanzierung im Blick zu behalten. Monatlich verdiente ich damit knapp 2400 Euro brutto bei einer 35-Stunden-Woche.