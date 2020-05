Die ständige Geräuschkulisse im Klassenzimmer zerrte in den ersten Monaten an meinen Nerven, obwohl ich Lärm von meinen eigenen Kindern eigentlich gewohnt bin. Ich stand dauernd unter Strom, diesen Stress nahm ich mit nach Hause. Als ich mit den Kleinen am Ende einer besonders anstrengenden Woche mit vollem Einkaufswagen an der Supermarktkasse stand und sich ein älterer Herr vordrängelte, platzte mir der Kragen: Ich schrie den Mann an, was ihm einfallen würde, sich so rücksichtslos zu verhalten und meine Zeit zu stehlen. Super unangenehm!