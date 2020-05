Ist Technik was für mich als Frau?

Ich war immer gut in Mathe und Physik und hatte ein Gefühl für Konstruktion, besonders für 3D-Darstellungen. Nach dem naturwissenschaftlichen Abitur machte ich zunächst ein Studium auf Probe: In dem sechsmonatigen Programm "Niedersachsen-Technikum" belegen junge Frauen an einem Tag pro Woche verschiedene MINT-Fächer an der Hochschule und besuchen Vorlesungen. An den restlichen vier Tage schnuppern sie ins Arbeitsleben und machen bezahlte Praktika. So sollen sie herausfinden: Ist Technik was für mich als Frau? Das half mir persönlich total. Denn in der Schule dachte ich, das können nur die richtig Schlauen. Ich hatte aber ein 3er-Abi und traute mir sowas nicht zu.