Häufig ist einem bei neuen Jobs außerdem gar nicht klar, was der eigene Zuständigkeitsbereich und wer der Ansprechpartner ist. Man darf ruhig die Unterstützung einfordern, die man braucht – und sich vor Augen halten, dass man gar nicht alles von Beginn an können kann.

3 Was kann man denn machen, wenn man trotz dieses Stresses noch Energie fürs Privatleben haben will?

Ganz grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, sich Gelassenheit und Humor zu bewahren, und das schon im Berufsalltag. Nicht alles so streng nehmen.

Außerdem ist es wichtig, am Arbeitsplatz gut für sich selbst zu sorgen. Das fängt bereits morgens an:

Nehme ich mir die Zeit für ein Frühstück, oder schminke ich mich auf dem Weg zur Arbeit im Rückspiegel des Autos?



Wie möchte ich meine Mittagspause verbringen? Möchte ich wirklich immer mit den Kollegen Essengehen, oder tut mir ein Spaziergang gerade gut?



Für das Privatleben selbst gilt: Prioritäten setzen - und sich für die nicht schuldig fühlen! Man muss wissen, was einen entspannt, was einen glücklich macht und was man auf gar keinen Fall aufgeben will: Das kann wöchentlich feiern und abgehen sein, aber auch das schöne Abendessen mit Freunden oder einfach nur ein Buch in der einen und einen Tee in der anderen Hand.

4 Ist es denn sinnvoll, einfach die Zähne zusammenzubeißen, ganz nach dem Motto "Augen zu und durch?"

Es ist immer gut, ein gewisses Maß an Geduld und Vertrauen aufbringen, dass es mit der Zeit besser wird, denn das wird es in den meisten Fällen tatsächlich.

Es kann natürlich trotzdem hilfreich sein, mit anderen Leuten über die eigene Unzufriedenheit zu reden. Häufig sind Gespräche sehr hilfreich, um zu klären, wer man ist und wohin man will.

5 Ab wann macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob der neue Job tatsächlich nicht zu einem passt?

Grundsätzlich gilt, drei bis sechs Monate zu warten, bevor man einen Entschluss fasst. Wenn sich nach dieser Zeit herausstellt, dass der Job nichts für einen ist – entweder weil man überfordert oder unterfordert ist, oder die Tätigkeit einfach nicht der eigenen Ausbildung entspricht – dann kann man dazu stehen und anfangen, sich neu zu orientieren.

Trotzdem würde ich abraten, den Job zu häufig zu wechseln. Schließlich durchläuft man diesen Prozess jedes Mal aufs Neue, das kann auf Dauer sehr anstrengend sein. Um das zu vermeiden, empfiehlt es sich, sich bereits im Vorhinein intensiv mit dem angestrebten Unternehmen und Berufsbild zu befassen und sich die Frage zu stellen, ob dieses lediglich eine Übergangslösung ist, oder man sich dort langfristig sieht.



Vielen Dank für das Gespräch!

Und wenn du jetzt gerade beim Lesen dieses Artikels bei der Arbeit sitzt wirklich gar nichts mehr geht: Pinguin-Dokus. Die helfen einfach immer.